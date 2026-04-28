В Увинском районе Удмуртии обновят филиал детского сада № 6

Учреждение рассчитано на 170 воспитанников.

Источник: Национальные проекты России

Филиал детского сада № 6 в поселке Ува Увинского района Удмуртии капитально отремонтируют по нацпроекту «Семья». Учреждение рассчитано на 170 воспитанников, сообщили в районной администрации.

Подрядная организация приступила к ремонту в конце января этого года. В настоящее время на площадке ведутся демонтажные работы, обновляется кровля пищеблока, устанавливаются перегородки и монтируется система электроснабжения.

Готовность объекта составляет 20%, завершить ремонт детского сада планируется до конца года. На время проведения работ все воспитанники распределены по другим дошкольным образовательным учреждениям населенного пункта.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.