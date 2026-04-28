Новый пятилетний контракт подписан с директором Школы 800 Марком Сартаном

Школа 800 подписала новый трудовой контракт на пять лет с директором образовательного учреждения Марком Сартаном. Подписание состоялось 28 апреля в корпусе «Верхние Печеры» в рамках подведения итогов трехлетней работы школы и утверждения программы развития до 2029 года, передаёт корреспондент ИА «Время Н».
После торжественной церемонии подписания с участием министра образования региона Михаила Пучкова к собравшимся обратился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Комментируя программу развития Школы 800 на ближайшие три года, он отметил, что далеко не всегда подобные планы выносятся на суд общественности.
«Марк Наумович сам предложил такую идею. Через три года каждый из вас может обратиться к этой программе и сравнить, что получилось, а что нет. Это серьезная репутационная ставка и смелый шаг со стороны директора такого образовательного учреждения как Школа 800».
Глава региона напомнил, что первые 59 выпускников Школы 800 все поступили в высшие учебные заведения, причем более половины — на бюджетной основе. Некоторые абитуриенты поступили в Москву, но в приоритете все равно оказалось нижегородское высшее образование — НГТУ им. Алексеева, ННГУ им. Лобачевского, ПИМУ и другие вузы.
«Я очень надеюсь, что, имея возможность продолжить обучение где угодно, выпускники Школы 800 все-таки будут оставаться в Нижнем Новгороде и выбирать наши вузы. Поздравляю всех присутствующих и особенно Марка Наумовича с этим историческим событием — подписанием нового контракта! Сегодня была представлена и утверждена программа развития учреждения до 2029 года. Уверен: у руководства, педагогов, учащихся и родителей есть все возможности для того, чтобы сделать Школу 800 лучшей в стране!» — резюмировал Глеб Никитин.
В своем ответном слове Марк Сартан поблагодарил всех причастных к успеху Школы 800, отдельно отметив поддержку со стороны губернатора.
«Я благодарен судьбе за то, что она привела меня в свое время в Нижний Новгород и обеспечила встречу с Глебом Сергеевичем. Передо мной поставили сложную и амбициозную задачу — стать руководителем Школы 800, и четыре года назад я принял этот вызов. Мы все делаем эту школу. Мы вместе ее создавали и вместе ее развиваем. Счастья вам всем: счастье учиться, счастье работать, счастье жить и взаимодействовать с нами!».
Напомним, что II Нижегородские педагогические встречи в «Школе 800» собрали около 500 учителей и экспертов сферы образования.