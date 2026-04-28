Пермскую телебашню 1 мая раскрасят новые световые эффекты

В филиале РТРС «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр» сообщили о включении 1 мая особой праздничной архитектурно-художественной подсветки на телебашне в Перми. Ее включат в честь Праздника весны и труда.
Главная телебашня Прикамья с 21:00 до 24:00 окрасится цветами российского триколора. Патриотический сценарий дополнят разнообразные световые эффекты в оттенках зеленого и всех остальных цветов спектра.
В этот же день на медиафасадах всех телебашен Российской телевизионной и радиовещательной сети с наступлением сумерек также начнутся световые шоу. Они включат изображения весенних пейзажей, воздушных шаров и белых голубей, а также яркие узоры, динамические переливы и салюты.