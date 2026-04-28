Почти 30 кг небезопасных сладостей изъяли в Нижегородской области

Итоги контроля качества хлебобулочной и кондитерской продукции за первый квартал 2026 года подвели в Нижегородской области. За это время специалисты исследовали 527 проб товаров — от хлеба до сладостей. По итогам надзорных мероприятий из оборота изъяли 28,6 килограмма небезопасной продукции, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.