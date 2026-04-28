Почти 30 кг небезопасных сладостей изъяли в Нижегородской области

Итоги контроля качества хлебобулочной и кондитерской продукции за первый квартал 2026 года подвели в Нижегородской области. За это время специалисты исследовали 527 проб товаров — от хлеба до сладостей. По итогам надзорных мероприятий из оборота изъяли 28,6 килограмма небезопасной продукции, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Как показали результаты, хлебобулочные изделия в целом соответствуют нормам. По физико-химическим, микробиологическим и санитарно-химическим показателям все исследованные образцы признаны безопасными. Нарушений по содержанию консервантов, красителей, пестицидов и тяжелых металлов не выявлено.
А вот в сегменте кондитерских изделий без проблем не обошлось. Из 158 проверенных проб 12 не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям — это около 7,5% от общего числа.
Среди основных нарушений — просроченные товары, ошибки в маркировке, а также несоблюдение условий хранения. По всем выявленным фактам приняты меры административного воздействия. Ситуация остается на постоянном контроле ведомства.