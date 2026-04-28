Приговоры по делу судей из Ростовской области оставили в силе

Апелляция оставила в силе приговоры по делу судей из Ростовской области. Краснодарский краевой суд подтвердил ранее вынесенное решение Первомайского районного суда Краснодара, сообщает «Панорама Ростов-на-Дону».
На скамье подсудимых находились экс-председатель и бывший заместитель председателя Ростовского областного суда, начальник Судебного департамента Ростовской области и председатель Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону.
Сроки лишения свободы остались прежними — от 6 до 15 лет колонии. Суммы штрафов составили от 4 млн до 170 млн рублей. Приговор вступил в силу.
В публикации также сообщается, что экс-председатель Ростовского облсуда отказалась участвовать в процессе апелляции по делу о коррупции, но это не помешало Краснодарскому краевому суду вынести решение.
Напомним, экс-главу Ростовского облсуда обвинили в получении взяток при посредничестве и соучастии остальных подсудимых. По информации объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, судье в разное время передали суммы от 400 тысяч рублей до 5 млн и 10 млн рублей.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.