В воронежском центре «Мой бизнес» пройдет семинар по финансовой грамотности

Семинар «Финансовая грамотность для людей старшего возраста» пройдет 30 апреля в центре «Мой бизнес» в Воронеже. Мероприятие состоится по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в центре поддержки предпринимательства Воронежской области.
Участникам расскажут о полезных просветительских мероприятиях и источниках информации, объяснят, как планировать бюджет, разумно расходовать средства и подходить к инвестированию. Также на семинаре разберут распространенные схемы мошенничества и подскажут, куда обращаться за помощью в случае обмана. Спикером выступит Мария Дегтярева, специалист по учебно-методической работе Регионального центра финансовой грамотности Воронежской области. Участие в мероприятии бесплатное, однако необходима предварительная регистрация по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.