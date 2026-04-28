В Воронеже отменили праздничный салют на День Победы из соображений безопасности

В условиях нарастающей агрессивности киевского режима руководители управлений силовых структур региона и исполнительных органов Воронежской области обсудили вопросы повышения уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, социальных и промышленных объектов. Также речь шла об обеспечении безопасности общественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 28 апреля.
По итогам заседания принято решение воздержаться от проведения праздничного салюта на 9 мая, а акцию «Бессмертный полк» сохранить в онлайн-формате. Иные массовые мероприятия в Воронеже и районах области рекомендовано проводить в ограниченном формате: например, концерты должны проходить исключительно в помещениях.
Решение о проведении парада на центральной площади города будет приниматься накануне праздника, исходя из оперативной обстановки.