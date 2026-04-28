«В отрыве от застройки»: инвестор туристического кластера на Куршской косе представил экологическую оценку проекта

Инвестор туристического кластера в Рыбачьем представил предварительные материалы оценки воздействия проекта на окружающую среду Куршской косы. Документ вынесли на общественные обсуждения. Сейчас публично предлагают рассмотреть только первый этап — создание гидротехнических сооружений и искусственного земельного участка. Привлечённые компанией «Спецавтотранс» эксперты считают, что влияние этих работ на природу не будет значительным. Подробнее об экологической оценке проекта и её противоречиях — в материале Калининград.Ru.
Компания «Спецавтотранс» планирует построить в Рыбачьем крупный туристический кластер — гостиницы, апартаменты, спа, яхтенную марину и другие рекреационные объекты. Больше всего опасение учёных вызывает идея разместить на Куршской косе 21-метровое остеклённое здание. По мнению орнитологов, его появление может привести к гибели тысяч птиц ежедневно. Поэтому специалисты выступали против и требовали отказаться от проекта.
Представители инвестора отмечали, что проводят масштабные научные исследования и разрабатывают специальные решения для защиты птиц. Сейчас они представили предварительные материалы оценки воздействия проекта на окружающую среду. Однако они касаются лишь первого этапа работ — создания гидротехнических сооружений и искусственного земельного участка, на котором собираются возвести будущие туристические объекты. Влияние самой застройки на природу Куршской косы в документе не рассматривается. В таком виде материалы вынесли на общественные обсуждения, которые продлятся до 21 мая.
Территория под строительство располагается на бывших землях колхоза «Труженик моря». Инвестор собирается использовать участок с кадастровым номером 39:05:000000:224 площадью 5,64 гектара. В акватории Куршского залива планируется дноуглубление. Оттуда предполагается извлечь 72,5 тысячи кубометров песка, 62,5 тысячи — илов, 117 тысяч — супесей и суглинков. Работы будут проводить при помощи земснаряда. Илы намерены закачивать в геотубы и осушать на берегу. Изъятый со дна грунт используют для создания искусственного участка площадью 6,76 гектара.
В акватории также хотят построить оградительный мол. Его ориентировочная длина с западной стороны составит 742 погонных метра, с восточной — 653,5. На окончании мола будет разворотный круг. Кроме того, в рамках первого этапа проекта запланировано создание прогулочной набережной (ориентировочная длина — 688 метров), реконструкция существующего пирса (352,3 метра по восточной стороне и 191,2 — по западной), слип с дорожкой.
Для сокращения высокой мутности воды при дноуглублении сначала планируют построить оградительный мол. Его соединят временной перемычкой с пирсом. Это позволит исключить вынос заиленных вод в акваторию залива. Авторы проекта предполагают, что рыба при этом уйдёт из зоны строительства. Основными факторами беспокойства для ихтиофауны называют шумовое и вибрационное воздействие. Ущерба от гибели молоди не прогнозируют, так как работы не будут вести в период нереста.
«Таким образом, потеря рыбопродукции при проведении строительных работ по объекту составит (бентос, зоопланктон) 1675,860 килограмма. Затраты на восстановление нарушаемого состояния водных биоресурсов уточняются субъектом намечаемой деятельности в рамках договорных отношений с подрядными организациями, выполняющими такие мероприятия, на основании действующих расценок или прейскурантов. Стоимость воспроизводства (ООО “Полекс-Аква”) одной штуки молоди сига весом один грамм составляет с учётом НДС — 75,00 рубля на 2023 год, стоимость воспроизводства одной штуки молоди сига весом десять граммов составляет с учётом НДС — 350,00 рубля на 2023 год. Таким образом, ориентировочные затраты на выращивание и выпуск молоди сига силами ООО “Полекс-Аква” (в ценах 2023 года) составят: молодь сига весом один грамм — 43 491 150,00 рубля, или молодь сига весом десять граммов — 5 717 250,00 рубля», — говорится в материалах.
В рамках подготовки проекта инвестору также поручили исследовать нерестилище сига в Черногорской бухте Куршского залива. Работы проводило ООО «Институт Балтийского моря». В материалах ссылаются на ранние документы и исследования, в которых говорится, что нерестилище находится в северной части рыбопромыслового участка № 48 в районе посёлка Рыбачий. Протяжённость — около полутора километра, ширина — 20−80 метров, глубина — 1,1−2,2 метра. Критерии выделения и границ в документах не приводятся.
«Исходя из результатов работ по определению границ нерестилища сига в районе посёлка Рыбачий и выводов отчёта негативное воздействие на нерестилище сига в ходе строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений не прогнозируется», — подчёркивают в документе.
Напротив, авторы видят позитивный эффект. В частности, они считают, что реализация проекта приведёт к «многократному увеличению средней биомассы кормовых организмов зообентоса», а также «улучшению среды обитания водных биоресурсов после очистки от сильно загрязнённых различными поллютантами иловых отложений». В документе добавляют, что водные транспортные пути не будут пересекать площадь нерестилища сига в период активного нереста — с октября по декабрь. Судоходство намерены ограничивать плавучими навигационными знаками.
Эколого-орнитологическое обследование территории проводили специалисты Зоологического института РАН в период осенней миграции птиц 2025 года. Всего в районе будущей стройки зарегистрировали 124 вида. Наиболее массово там встречались чайки, скворцы, ласточки, серые вороны. Из более крупных — цапли, лебеди, серые журавли, гуси, утки. Недалеко также есть колония бакланов.
В разделе об оценке воздействия на животный мир утверждается, что «по результатам натурных обследований установлено, что участок производства работ характеризуется отсутствием мест обитания редких видов животных и птиц, в том числе занесённых в Красную книгу Калининградской области и Российской Федерации». В то же время в отчёте об исследованиях Зоологического института РАН приводится обратная информация. Так, в зоне строительства учёные отметили 15 краснокнижных видов птиц: серощёкую поганку, серого гуся, гуменника, пеганку, скопу, чёрного коршуна, беркута, орлана-белохвоста, галстучника, кулика-сороку, чернозобика, большого кроншнепа, малую чайку, чеграву и среднего пёстрого дятла.
Наблюдениями за птицами занимались днём и ночью. В светлое время суток большинство особей (89%) летели на высотах до 60 метров. До 15 метров — 35%. Наблюдения ночью показали схожие результаты. Авторы проекта отмечают, что при реализации первого этапа будут использовать суда в акватории и технику на стройплощадке, которые ниже этих высот.
Основными источниками воздействия на орнитофауну называют шум от плавсредств и механизмов, а также свет. Так, в тёмное время суток на судах будут использоваться сигнальные огни. На стадии строительства площадку станут освещать прожекторами и другими приборами. Исследования показали, что белый свет больше привлекает и дезориентирует птиц ночью, чем красный, синий или зелёный. Птицы реагировали на освещённость площадки и снижались, но авторы проекта не смогли найти этому точного объяснения.
Птицы преимущественно реагировали на освещённость площадки со стороны залива при подлёте к береговой линии. При этом они существенно снижали высоту. В данной ситуации нет возможности точно определить причину такого поведения. Возможно, они просто стремились сесть на сушу после пересечения Куршского залива, возможно, были привлечены не только освещением площадки, но и освещением посёлка в целом. Таким образом, фактор освещённости площадки строительства является локальным и не может оказать значимого воздействия на орнитофауну, — говорится в документе.
Авторы проекта также сообщают, что свет от сигнальных огней судов в ночное время может привлечь мигрирующих птиц. В результате вероятно «столкновение с конструкциями единичных особей». По мнению составителей документа, мероприятия по ограничению уровня светового воздействия позволят свести к минимуму гибель птиц. В частности, предлагается отключать неиспользуемую аппаратуру, уменьшать количество освещения в нерабочее время, не допускать горизонтальной направленности лучей прожекторов и другое.
Анализ ситуации даёт основание считать, что даже при относительно кратковременных и локальных воздействиях в зоне намечаемой деятельности, в той или иной степени, вероятно, снижение плотности населения и численности птиц. Однако вероятность глобальной трансформации среды обитания птиц в районе намечаемой деятельности будет незначительна. Можно предположить, что основные параметры биоты восстановятся практически полностью за короткое время и качество местообитаний птиц значительно не ухудшится. Однако все вышеперечисленные виды воздействия на орнитофауну будут носить в основном локальный и кратковременный характер в местах работ в период их проведения. Все основные прогнозируемые изменения в состоянии птиц носят обратимый характер и после прекращения работ ключевые параметры популяций птиц вернутся в нормальное исходное (фоновое) состояние, — утверждают в материалах.
В документе также перечисляют положительные изменения от реализации проекта. Так, по мнению авторов, строительство волнозащитного лома и укреплений позволит предотвратить размывание берега бухты, а также станет дополнительной степенью защиты от штормов, подвижки льда и подтопления посёлка. Благодаря дноуглубительным работам там получится организовать безопасное судоходства. Составители документа считают, что запуск регулярных водных линий приведёт к «уменьшению транспортного потока и количества транзитных пассажиров через территорию национального парка» и снизит число неорганизованных поездок.
Авторы подчёркивают, что рассматривали воздействие проекта на окружающую среду только на время строительства. Влияние от туристической инфраструктуры в период эксплуатации будут учитывать на следующих этапах.
«Намечаемая деятельность по реализации Этапа 1 в рамках данного проекта оказывает воздействие на компоненты окружающей среды только на период строительства. То есть объекты, которые рассмотрены в настоящем ОВОС, не являются источниками воздействия на период эксплуатации, и не требуется рассмотрение воздействия на период эксплуатации от Этапа 1. Всё что будет связано с обустройством речного пассажирского порта в посёлке Рыбачий с инфраструктурой пункта пропуска и реализацией объектов туристко-рекреационного назначения, будет учитываться в проектной документации следующего этапа, которая будет включать периоды строительства и эксплуатации на следующих этапах проектирования», — объясняют авторы.
Отметим, что инвестор начал подготовительные работы на побережье Рыбачьего в конце 2022 года. На территории демонтировали часть бывших зданий рыбколхоза «Труженик моря». Проект несколько раз рассматривали на научно-техническом совете нацпарка.
