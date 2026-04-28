На Инфофоруме представитель Минцифры Калининграда рассказал корреспонденту «МК» о кибербезопасности в регионе

В Калининграде стартовал «Инфофорум-2026» — первая межрегиональная конференция по информационной безопасности на Северо-Западе.
Площадка БФУ имени Канта собрала представителей федеральных и региональных властей, экспертов и руководителей ИТ-компаний из 20 регионов России, а также гостей из Белоруссии, Таджикистана и Индии. Главное событие — пленарное заседание «Цифровое развитие и новые решения в сфере ИБ», которое модерировал замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов.
Корреспондент «МК в Калининграде» Юрате Вишневецкая-Варнайте побывала на форуме, лично пообщалась с представителем регионального Минцифры Олегом Савицким и узнала, как защищают данные жителей и что происходит за кулисами цифровизации.