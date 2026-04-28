В агротехклассах Петровска Саратовской области прошли уроки по метрологии

Практические занятия по метрологии и токсикологии прошли на базе трех городских школ в агротехклассах Петровска Саратовской области. Мероприятия состоялись при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Старшеклассники осваивали инженерное и биологическое направления подготовки и одновременно получили информацию о правилах поступления в Вавиловский университет. Так, инженерный блок для ребят провел ассистент кафедры «Техническое обеспечение АПК» института инженерии и робототехники вуза Игорь Шишкин. На мастер-классе «Точность в деталях» школьники познакомились с метрологией — наукой, занимающейся изучением и разработкой методов измерения. Ребята узнали об устройстве и назначении штангенциркуля, микрометра и нутромера, а затем самостоятельно выполнили замеры деталей.
Продолжением программы стал биологический блок, который организовала кандидат биологических наук, доцент кафедры «Морфология, патология животных и биология» Института ветеринарной медицины и фармации Марина Харитонова. На мастер-классе «Токсикологическая оценка содержания нитратов в продуктах питания с помощью портативного нитратомера» ребята освоили методику экспресс-анализа, научились работать с портативным оборудованием и обсудили влияние нитратов на здоровье человека и животных. В завершение школьникам показали презентацию о научных достижениях и студенческой жизни Вавиловского университета.
«В ходе таких занятий у школьников есть прекрасная возможность поближе познакомиться с профессиями современного АПК и определиться с выбором колледжа или высшего учебного заведения», — отметила начальник отдела кадровой политики и информационного обеспечения министерства сельского хозяйства области Софья Борисова.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.