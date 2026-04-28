В агротехклассах Петровска Саратовской области прошли уроки по метрологии

Старшеклассники осваивали инженерное и биологическое направления подготовки и одновременно получили информацию о правилах поступления в Вавиловский университет. Так, инженерный блок для ребят провел ассистент кафедры «Техническое обеспечение АПК» института инженерии и робототехники вуза Игорь Шишкин. На мастер-классе «Точность в деталях» школьники познакомились с метрологией — наукой, занимающейся изучением и разработкой методов измерения. Ребята узнали об устройстве и назначении штангенциркуля, микрометра и нутромера, а затем самостоятельно выполнили замеры деталей.