Какой сегодня праздник: Международный день танца

Сегодня Международный день танца, посвященный всем стилям танца — от классического балета до современных направлений. Праздник учрежден в 1982 году по инициативе Международного совета танца при ЮНЕСКО. Дата выбрана в честь дня рождения Жана‑Жоржа Новерра (1727−1810) — французского балетмейстера, хореографа и теоретика балета, вошедшего в историю как «отец современного балета». В России в этот день вручают профессиональную награду — премию «Душа танца». Премия учреждена в 1994 году журналом «Балет» совместно с Министерством культуры РФ и присуждается за достижения в развитии отечественного хореографического искусства. Международный день танца напоминает, что танец — это универсальный язык, который объединяет людей вне зависимости от их происхождения, языка и убеждений. Он служит не только искусством, но и средством коммуникации, самовыражения и культурного обмена.
День рождения «Докторской» колбасы отмечают ежегодно 29 апреля. Это неформальный праздник, посвященный одному из самых знаковых продуктов советской эпохи. 29 апреля 1936 года на одном из московских мясокомбинатов выпустили первую партию «Докторской» колбасы. Рецепт разработали специалисты Всесоюзного научно‑исследовательского института мясной промышленности. Название отражает изначальное предназначение продукта: колбаса создавалась как лечебно‑диетический продукт для «больных, имеющих подорванное здоровье в результате Гражданской войны и царского деспотизма». Ее рекомендовали людям, восстанавливающимся после тяжелых заболеваний, операций и длительного недоедания. По сути, это был продукт для «лечения» — отсюда и название «докторская». К послевоенным годам «Докторская» превратилась в один из символов советской гастрономии и прочно вошла в повседневный рацион граждан.
29 апреля 1913 года шведский эмигрант Гидеон Сундбэк, работавший в США, получил патент на усовершенствованную версию застежки, которая стала прообразом современной молнии. Еще с 1851 года изобретатели предлагали разные варианты автоматических застежек, но они были сложными в изготовлении, ненадёжными и быстро ломались. Сундбэк разработал конструкцию с чередующимися зубцами и бегунком, которая оказалась прочной, удобной и пригодной для массового производства. Сначала застежку использовали для ботинок, затем ее стали ставить на куртки, сумки, рюкзаки и другие изделия. К 1920‑м годам молния стала популярной, а термин zipper (от англ. to zip — «застегивать быстро») закрепился в английском языке и позже вошёл в другие языки.