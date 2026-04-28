Какой сегодня праздник: Международный день танца

Сегодня Международный день танца, посвященный всем стилям танца — от классического балета до современных направлений. Праздник учрежден в 1982 году по инициативе Международного совета танца при ЮНЕСКО. Дата выбрана в честь дня рождения Жана‑Жоржа Новерра (1727−1810) — французского балетмейстера, хореографа и теоретика балета, вошедшего в историю как «отец современного балета». В России в этот день вручают профессиональную награду — премию «Душа танца». Премия учреждена в 1994 году журналом «Балет» совместно с Министерством культуры РФ и присуждается за достижения в развитии отечественного хореографического искусства. Международный день танца напоминает, что танец — это универсальный язык, который объединяет людей вне зависимости от их происхождения, языка и убеждений. Он служит не только искусством, но и средством коммуникации, самовыражения и культурного обмена.