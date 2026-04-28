Восточный выезд из Уфы закроют — на две ночи подряд

В Уфе на две ночи введут временные ограничения на Восточном выезде. Об этом рассказала пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Проезд будет полностью закрыт для всех видов транспорта 30 апреля и 1 мая. Ограничения будут действовать в ночное время — с полуночи до пяти часов утра. Движение перекроют в обоих направлениях: как со стороны города, так и со стороны федеральной трассы М-5 «Урал».

Перекрытие связано с проведением монтажных работ. Специалисты установят конструкции для элементов автоматизированных систем управления дорожным движением. Водителей республики просят заранее планировать свои поездки и выбирать альтернативные маршруты на время проведения работ.