Утверждена программа празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде

Утверждена программа празднования (0+) 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
9 Мая праздничные мероприятия пройдут во всех районах города. Основной площадкой празднования станет Парк Победы — культурная программа здесь начнется в 13:00 и завершится в 20:00.
В 19:00 состоится уже ставший традиционным масштабный народный концерт «Военные песни у Кремля», который станет финальным аккордом праздника.
В парке «Швейцария» праздничная программа запланирована на нескольких площадках. С 12:00 до 13:00 состоится военно-историческая реконструкция «Горьковчане против диверсантов: оборона города». У детского центра «Вега» с 13:00 до 17:00 будет работать военно-историческая интерактивная выставка «Оружие России — оружие Победы», а с 14:00 до 16:00 — творческие мастер-классы для детей.
На сцене на центральной площади парка «Швейцария» в 13:00 запланирован концерт группы ВА-БАНКЪ с участием солиста Александра Ф. Скляра. Также перед нижегородцами и гостями региона выступят оркестр Росгвардии, кавер-группа BARBERRY, вокалист Артем Янченко, певица Наталия Иванова, вокально-инструментальный ансамбль «Золотой век». Завершит вечернюю программу в 19:30 выступление певицы Майи Балашовой.
С 12:00 до 16:00 в районе остановки «Медицинский институт» будет работать полевая «Кухня Победы».
Тематические праздничные мероприятия состоятся и в других городских парках во всех районах Нижнего Новгорода.
Праздничная концертная программа и мастер-классы пройдут в Автозаводском парке культуры и отдыха.
В Парке Славы Автозаводского района состоится памятное мероприятие с возложением цветов у монумента «Вечный огонь». Гостей угостят солдатской кашей, а на территории парка пройдет концерт Образцового детского духового оркестра «День Победы» детской школы искусств им. А. И. Хачатуряна и театрализованное представление с участием творческих коллективов ДК «ГАЗ».
В Центре культуры «Рекорд» 9 мая в 15:00 состоится показ новелл из веб-альманаха «Про людей и про войну» Вход свободный, по регистрации: tsentr-kultury-rekord.timepad.ru/event/3948797/. Также с 6 по 12 мая на фасаде здания Центра культуры «Рекорд» будет организована выставка исторических фотографий «Женщины Победы».
Мероприятия, посвященные сохранению исторической памяти и увековечению подвига советского народа в Великой Отечественной войне, будут проходить в регионе до 31 мая. Они будут включать акции по благоустройству памятников и захоронений, митинги и праздничные концертные программы в учреждениях культуры.
Так в Нижегородском музыкальном училище имени М. А. Балакирева 5 мая в 13:00 состоится праздничный концерт «На фронте сердце просит музыки». Вход свободный.
В Нижегородском театра оперы и балета 8 мая в 18:30 состоится концерт «Дню Победы посвящается» с участием Нижегородского русского народного оркестра им. В. А. Кузнецова под руководством Бориса Схиртладзе.
В Нижегородской филармонии 7 мая в 18:30 состоится показ литературно- музыкальной композиции по поэме А. Т. Твардовского «Василий Теркин» с песнями военных лет. Вход по регистрации: www.music-nn.ru/afisha/07052026/. Кроме того, 8 мая в 18:30 состоится традиционный концерт «Этот день Победы» с участием Академического симфонического оркестра и солистов Наталии Грушко, Елены Мартемьяновой, Даниила Антонова и Артема Лямина. Вход по регистрации: www.music-nn.ru/afisha/08082026/.
Серию мероприятий подготовил Нижегородский академический театр кукол. 7 мая в 15:00 и в 18:30, а также 8 мая в 13:00 на большой сцене театра состоятся показы спектакля «Снег в июле», в основе которого — реальная история невероятного подвига Матрёны Вольской.
В Нижегородском ТЮЗе 8 мая в 15:00 состоится показ спектакля «Облачный полк» по одноименной книге Эдуарда Веркина на малой сцене, а 10 мая в 15:00 — спектакля «Три девочки».
11 мая состоятся показы документального спектакля «Сормовский» от команды Центра театрального мастерства. Спектакль-коллаж о жизни завода «Красное Сормово» на фоне ключевых событий в истории страны был создан в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Истории о заводе и его людях, которые на фоне непрекращающихся мировых перипетий продолжали создавать великие вещи, будут рассказаны в Локомотивном депо завода «Красное Сормово» (ул. Щербакова, 37х). Показы состоятся в 14:00 и 17:00, вход — по билетам.
В общей сложности в Нижегородской области на территории 51 муниципального образования в течение мая будет организовано свыше 350 праздничных мероприятий ко Дню Победы.
Парад в Нижнем Новгороде проводиться не будет с учетом мер безопасности. Акция «Бессмертный полк» уже традиционно пройдет в онлайн-форматах.