Агропредприятие с оборотом в 1 млрд может уйти из Орловской области в Москву

Считавшаяся ранее связанной с украинско-российским бизнесменом Виктором Нусенкисом структура агрохолдинга «Орелинвестпром» АО «Орелагроюг» ведет процедуру по перерегистрации юридического адреса и налогового резидентства из Орловской области в Москву, об этом сообщается в данных «СПАРК-Интерфакс». В 2025 году это специализирующееся на выращивании зерновых некогда крупное агропредприятие с оборотом в 836,3 млн руб. (до 2022-го включительно — превышал 1 млрд руб.) заплатило на Орловщине 58,9 млн руб. налогов, в 2026-м, вероятно, платежи могут достаться уже столице.