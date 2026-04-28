В Туву поступила спецтехника для лесовосстановления и тушения пожаров

Оборудование для лесовосстановления и пожаротушения поступило в Республику Тыву в ходе реализации нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и природопользования региона.
К началу лесопосадочного сезона в регион поставили три трактора «Беларус МУЛЛ». Техника будет использоваться для создания минерализованных полос, а также для сбора и перемещения спиленной древесины и выполнения других работ при уходе за лесными насаждениями.
Для усиления лесопожарной службы специалисты также приобрели два автофургона УАЗ и одну пожарную автоцистерну ГАЗ. Техника укомплектована необходимым оборудованием и инвентарем для тушения пожаров. На машинах будут перевозить пожарных и инструменты к местам возгораний.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.