Маршрутку № 31к пустили к ЖК «Колизей» в Волгограде

В Волгограде муниципальные власти скорректировали схему движения маршрута № 31к «Дачи “Энергетик” — ТРЦ “Акварель”. Как сообщает со ссылкой на мэрию портал Volganet.net, по просьбам жителей Кировского района транспорт теперь обслуживает и жилой комплекс “Колизей”.
Направляясь из Советского района, автобус по улице Санаторной следует до дома № 29 по улице 70-летия Победы. Далее маршрут пролегает теперь после разворота по улице Санаторной до улицы Пожарского. После этого общественный транспорт возвращается на привычный маршрут, продолжая движение к СНТ «Энергетик». В обратном направлении автобусы, которые курсируют с интервалом 15 минут, также заезжают к жилому комплексу. Всего маршрут № 31к обслуживает четыре машины.
В мэрии напоминают, что ЖК «Колизей» также обслуживает маршрут № 70а «ЖК “Колизей” — ТРК “Мармелад” — на данном направлении задействованы 6 машин, а интервал движения составляет 10 минут.
Напомним, что ранее перевозчик отказался от работы на маршруте № 6а, в настоящее время объявлен конкурс по отбору новой компании.