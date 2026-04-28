Ларису Долину спасают врачи? Директор отреагировал на новости об ухудшении здоровья певицы

Лариса Долина вновь заставила говорить о себе. Сообщается, что у звезды возникли проблемы со здоровьем. Якобы сегодня исполнительнице хита «Погода в доме» резко стало плохо в своей квартире.
Пишут, что у певицы возникла сильная боль в спине, которая отдает в ногу. В результате Лариса Александровна не может уже на протяжении нескольких часов встать с кровати. Также сообщается, что теперь Долину спасают врачи: мол, она была вынуждена вызвать «Скорую помощь». Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин призвал не драматизировать.
— Состояние Ларисы Долиной хорошее, но в такую погоду нам всем нужна медицинская помощь, — заявил он корреспондентам «МК». — Если серьёзно: все нормально.
— Во всем мире существует этика сохранения персональных данных, — продолжает Пудовкин. — Нам нужно уважать друг друга, и артистов в том числе. Они тоже люди.
— Все выступления у Ларисы Долиной состоятся по заранее запланированному графику, — обещает Пудовкин. — Никакого критического состояния у Ларисы Александровны нет. Завтра, например, она выйдет на сцену в Москве: будет поздравлять знаменитого юбиляра. Запланирована часовая программа с джазовыми композициями. Не поднимайте панику. И спасибо за беспокойство.
Между тем, на днях звезда появилась в прямом эфире в социальных сетях. Тогда певица готовилась к выходу на сцену в театральной постановке. На самочувствие Долина не жаловалась.