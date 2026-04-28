Мышечный спазм: выяснилась причина недомогания Ларисы Долиной

Причина, по которой известная певица Лариса Долина вызвала к себе медиков, кроется в ее проблемах с опорно-двигательным аппаратом. Если использовать медицинскую терминологию, это явление называется «дорсопатия».
Как стало известно «МК», популярной артистке стало плохо в квартире на юго-западе Москвы — она сейчас проживает в элитном доме неподалеку от универмага «Москва». Тревогу забил организационный менеджер ее академии. Звезда эстрады пожаловалась на очень сильные боли в спине — такие, что ей тяжело было даже встать.
По всей видимости, у Долиной произошел мышечный спазм, что и привело к неприятным последствиям. Госпитализировать артистку не стали — врачи стабилизировали ее состояние и посоветовали обратиться к неврологу для дальнейшего лечения.