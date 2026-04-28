Воронеж встречает 9 Мая без фейерверков, но с «Бессмертным полком» онлайн

В регионе определен формат празднования Дня Победы с поправкой на текущие риски. На фоне сохраняющейся напряженности, вызванной действиями киевского режима, силовики и представители областного правительства искали баланс между традицией и безопасностью. Главные решения касались мест скопления людей: от салютов решено отказаться полностью, а вот «Бессмертный полк» пройдет онлайн.