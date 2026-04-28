Воронеж встречает 9 Мая без фейерверков, но с «Бессмертным полком» онлайн

28 апреля было принято решение на заседании антитеррористической комиссии в Воронежской области и регионального оперштаба.

Источник: Комсомольская правда

В регионе определен формат празднования Дня Победы с поправкой на текущие риски. На фоне сохраняющейся напряженности, вызванной действиями киевского режима, силовики и представители областного правительства искали баланс между традицией и безопасностью. Главные решения касались мест скопления людей: от салютов решено отказаться полностью, а вот «Бессмертный полк» пройдет онлайн.

В этом году жители Воронежа также смогут почтить память родственников-фронтовиков, не выходя из дома.

Также власти запретили проведение уличных концертов. Зрительные залы, фойе и сцены в помещениях — единственно возможная площадка для творческих номеров. Большинство рекомендаций, озвученных на заседании, касаются строгих ограничений для мест массового пребывания, социальных объектов и промышленных предприятий.

Что касается военного парада на главной площади, то здесь окончательное слово оставлено за оперативной обстановкой: решение объявят буквально за несколько дней до 9 Мая.