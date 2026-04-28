Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын писателя Захара Прилепина отправился на СВО штурмовиком

Сын писателя и военнослужащего Захара Прилепина Игнат подписал контракт и отправился в зону специальной военной операции (СВО), он воюет в штурмовом подразделении. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили в пресс-службе Прилепина.

— Игнат подписал контракт, находится в зоне СВО в штурмовом отряде диверсионно-разведывательного подразделения «Родня», созданного Захаром с товарищами в 2023 году, — говорится в сообщении.

В ТАСС уточнили, что «Родня» входит в состав интербригады «Пятнашка» добровольческого корпуса.

В октябре прошлого года Захар Прилепин объяснил свое решение вновь подписать контракт с Министерством обороны России тем, что это «история», которую он начал с товарищами в 2014 году. До этого представители Прилепина отмечали, что общественный деятель планирует полностью посвятить себя службе и выполнению боевых задач, которые командир поставит перед ним.

28 ноября 2025 года писатель сообщил, что уже на протяжении двух недель находится в зоне проведения СВО. По его словам, он приступил к выполнению боевых задач.

Захар Прилепин: биография бывшего оппозиционера и писателя, пережившего покушение
Этот политик входит в число самых известных российских писателей. Он пережил покушение, а вдохновение для своих материалов черпает из жизни обычных людей. Собрали главные факты из жизни Захара Прилепина: основную информацию о его творчестве, политике, семье и карьере.
Читать дальше