С произведений Пушкина, Гоголя и Толстого убрали маркировку о наркотиках: подробности

Сервис «Литрес» убрал маркировку о запрещенных веществах с произведений Александра Пушкина, Николая Гоголя и Алексея Толстого на своем сайте. Как сообщает ТАСС, предупреждающие знаки были удалены с карточек произведений, поскольку являлись некорректными.
«Произведения, опубликованные до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке контента с упоминанием наркотических средств. Соответственно, русская классика не подлежит маркировке», — сообщил представитель «Литрес».
В результате проверки было установлено, что маркировка на произведениях русской классики размещена некорректно и добавлялась на основе метаданных, переданных правообладателями. Теперь предупреждающие надписи удалены из карточек на сайте.
Ранее KP.RU сообщал, что Госдума приняла во втором чтении пакет законопроектов, предусматривающих запрет пропаганды наркотических веществ. В перечень вошли произведения, которые теперь должны иметь специальную маркировку.