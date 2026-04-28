В Мурманской области отремонтируют два моста дороги Кола — Серебрянские ГЭС

Работы выполняют поочередно по одной половине проезжей части, поэтому движение транспорта не перекрывают.

Специалисты отремонтируют два моста дороги Кола — Серебрянские ГЭС в Мурманской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

На мосту через ручей специалисты уже приступили к устройству вспомогательных конструкций. Это временные опоры и элементы, которые удерживают части моста на период работ и позволяют безопасно смонтировать основной мостовой комплекс.

Параллельно ведется контроль качества уже выполненных работ, в частности, обеспечивается уход за частью опоры, которая удерживает грунт насыпи у подхода к мосту. Сейчас общий объем выполненных работ составляет 10%.

Одновременно продолжается ремонт моста через реку Териберка. Сейчас специалисты снимают цементно-бетонное покрытие проезжей части, выравнивают основание и частично убирают старую гидроизоляцию. Отмечается, что новая гидроизоляция поможет защитить конструкции моста от влаги и коррозии.

Работы на обоих объектах выполняют поочередно по одной половине проезжей части, поэтому движение транспорта полностью не перекрывают.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.