В Мурманской области отремонтируют два моста дороги Кола — Серебрянские ГЭС

Специалисты отремонтируют два моста дороги Кола — Серебрянские ГЭС в Мурманской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
На мосту через ручей специалисты уже приступили к устройству вспомогательных конструкций. Это временные опоры и элементы, которые удерживают части моста на период работ и позволяют безопасно смонтировать основной мостовой комплекс.
Параллельно ведется контроль качества уже выполненных работ, в частности, обеспечивается уход за частью опоры, которая удерживает грунт насыпи у подхода к мосту. Сейчас общий объем выполненных работ составляет 10%.
Одновременно продолжается ремонт моста через реку Териберка. Сейчас специалисты снимают цементно-бетонное покрытие проезжей части, выравнивают основание и частично убирают старую гидроизоляцию. Отмечается, что новая гидроизоляция поможет защитить конструкции моста от влаги и коррозии.
Работы на обоих объектах выполняют поочередно по одной половине проезжей части, поэтому движение транспорта полностью не перекрывают.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.