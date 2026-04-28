В Ярославле оцифровали более 200 археологических находок для детального изучения

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Историки Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова за два года создали более 200 3D-моделей археологических находок из региона для специального проекта «Демарх» («Демидовская археология»). Об этом сообщила ТАСС доцент кафедры всеобщей истории ЯрГУ им. П. Г. Демидова Елена Спиридонова.
«Наша цель — создание репозитория археологических находок из музеев Ярославской области, доступного для научных сотрудников, преподавателей, студентов и всех интересующихся историей ради популяризации истории и археологии Ярославского края. Также 3D-копии археологических находок на основе оцифрованных моделей уже активно используются на вузовских лекциях и школьных уроках, в музеях в качестве тактильных копий для людей с нарушениями зрения», — рассказала Спиридонова.
Среди оцифрованных артефактов — один из древнейших каменных наконечников стрел времен охотников на мамонтов, каменный топор-молот с обухом в виде головы медведя эпохи поздней бронзы, а также грузик «дьякова типа» раннего железного века, чье предназначение до сих пор до конца не понятно исследователям.
«Есть примеры средневекового европейского импорта, например, найденная в Ростове Великом костяная рукоять в виде женской фигуры, предположительно, часть гравуара. Из находок на Усть-Шексне можно назвать скандинавскую скорлупообразную фибулу (X-XII вв.), один из элементов женского костюма. В Ярославле была найдена торговая пломба XIV века из города Турне, которой запечатывали рулоны сукна. Из более поздних находок — глиняный чернолощеный кувшин XVIII века необычной формы, а также пряжка поясного ремня XIX — начала XX вв. с литерами “Я. Г.” (Ярославская гимназия)», — сообщила Спиридонова.
Почти все оцифрованные находки были обнаружены на территории Ярославской области — это материалы из раскопок Ярославля, Ростова Великого, поселения Усть-Шексна, стоянки Заволжье, Кубринского городища и еще ряда поселений и могильников, на которых работали археологи из Ярославля, Ростова Великого и Рыбинска. Историки также работают с артефактами из кабинета археологии ЯрГУ, где на временном хранении находятся археологические находки из раскопок Ярославской археологической экспедиции под руководством Владимира Праздникова, а также из Ростовского музея-заповедника, Рыбинского музея-заповедника, Музея истории города Ярославля.