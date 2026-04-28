Бартош: Новый космический тренажер для РОС хотят создать в 2027 году

Создание нового космического тренажера для Российской орбитальной станции (РОС) планируется окончить в 2027 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу отдела виртуальной реальности компании «Софтлаб-Нск», участвующей в разработке, Василий Бартош.
«Первоначальный срок был такой. До конца 2027-го года мы должны сделать тренажер», — сказал специалист.
По его словам, техническое наполнение тренажера будет более современным, чем то, что сейчас используется для подготовки космонавтов для МКС. При этом комплектующие при изготовлении будут отечественного производства.
Как писал сайт KP.RU, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что РОС будет постепенно замещать Международную космическую станцию (МКС). Он отметил, что на данный момент делается все, чтобы Россия продолжала быть максимально конкурентоспособной в этой сфере.
Ранее Дмитрий Баканов заявил, что согласно утвержденному паспорту национального проекта, первый модуль РОС будет развернут в 2028 году.