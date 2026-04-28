На Дону модернизируют службы скорой медицинской помощи

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Ростовской области запланирована модернизация служб скорой медицинской помощи. Пресс‑служба Правительства региона сообщает, что в ближайшие три года в регионе появятся три современных модульных отделения скорой помощи.
График открытия отделений:
2026 год — на базе Городской больницы скорой медицинской помощи Ростова‑на‑Дону;
2027 год — в Городской больнице скорой медицинской помощи имени В. И. Ленина в Шахтах;
2028 год — в Центральной городской больнице Батайска.
Министр здравоохранения Дона Наири Варданян отметил, что создание модульных приёмных отделений позволит: оптимизировать логистику приёма пациентов; сократить время ожидания помощи; улучшить условия работы медицинского персонала.
Все новые отделения пройдут сертификацию по системе НИК Росздравнадзора. Это обеспечит оказание экстренной помощи в соответствии с едиными научно обоснованными стандартами, что положительно скажется на выживаемости пациентов и исходах при неотложных состояниях.