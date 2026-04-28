Приток воды в Камское водохранилище по итогам апреля составит почти 250% нормы

По итогам первого квартала 2026 года выработка Камской ГЭС составила 326,33 млн кВтч, что на 14,4% больше выработки за аналогичный период прошлого года. В этот период снег и его запасы стали важной частью в планировании режимов на Волжско-Камском каскаде. В январе суммарный приток воды в Камское водохранилище составил 7,3−9,7 куб. км, что составило 131% нормы.