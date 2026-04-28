Приток воды в Камское водохранилище по итогам апреля составит почти 250% нормы

Росводресурсы внесли изменения в режимы работы нескольких водохранилищ рек Волги и Камы. По уточненному прогнозу Росгидромета, в апреле приток воды в Волжско-Камский каскад ожидается в пределах 76−92 куб. км при норме 65,9 куб. км.
Наибольший приток прогнозируется в Камское (247% от нормы), Шекснинское (159%) и Горьковское (137%) водохранилища. Федеральное агентство также сообщило о завершении весеннего половодья на Верхней Волге.
По итогам первого квартала 2026 года выработка Камской ГЭС составила 326,33 млн кВтч, что на 14,4% больше выработки за аналогичный период прошлого года. В этот период снег и его запасы стали важной частью в планировании режимов на Волжско-Камском каскаде. В январе суммарный приток воды в Камское водохранилище составил 7,3−9,7 куб. км, что составило 131% нормы.
Пермские энергетики планируют сохранить высокие показатели выработки электроэнергии. До 1 мая Камский гидроузел продолжит работать в рамках ранее установленного режима со средними за период сбросными расходами 3500−4000 куб. метров в секунду.
«Затворы водосливной плотины закрыты. Весь расход осуществляется через гидроагрегаты. Гидроэлектростанция работает в базовом режиме с максимально возможной мощностью при полной нагрузке на все 23 гидроагрегата», — сообщили в пресс-службе Камской ГЭС.
В МКУ «ЕДДС города Перми» рассказали о текущей обстановке прохождения весеннего половодья на 28 апреля 2026 года. Уровень нижнего бьефа Камской ГЭС составляет 89,79 метра. Прирост за сутки составил 10 см.
Уровень начала подтопления территории находится на отметке 93,8 метра. Верхний бьеф — 106,24 метра при нормальном подпорном уровне в 108,5 метра (+4 см). Затопленных и подтопленных территорий в Перми нет.