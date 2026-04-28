В Арсеньеве Приморского края отремонтируют Дворец культуры «Прогресс»

Концертный зал учреждения станет более современным и удобным и для артистов, и для зрителей.

Дворец культуры «Прогресс» отремонтируют в Арсеньеве Приморского края при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в агентстве проектного управления региона.

Ремонт затронет концертный зал учреждения: после обновления он станет более современным и удобным как для артистов, так и для зрителей, а также расширит возможности для проведения культурных мероприятий. Отмечается, что работы уже вышли на активную стадию: в зрительном зале завершается основной этап ремонта, сейчас поверхности готовят к покраске. Одновременно специалисты подрядной организации приступили к обновлению сцены и закулисных помещений.

При этом ремонт не сказывается на работе Дворца культуры — творческие коллективы и клубные формирования продолжают занятия в обычном режиме, а концертные программы для жителей проходят на площади у здания.

«Для нас важно, чтобы учреждения культуры в муниципалитетах становились комфортными, технически оснащенными и востребованными у жителей», — подчеркнула министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.