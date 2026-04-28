Кучеров вошел в тройку финалистов на приз лучшему игроку НХЛ по версии игроков

Никите Кучерову 32 года. Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021). Также форвард трижды становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ. Кроме того, в 2019 году россиянин получил Hart Trophy — приз самому ценному игроку сезона.