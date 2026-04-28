Сын Прилепина Игнат ушел на СВО в штурмовое подразделение

Сын российского писателя и военнослужащего Захара Прилепина Игнат подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону спецоперации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Прилепина.
«Игнат подписал контракт, находится в зоне СВО в штурмовом отряде диверсионно-разведывательного подразделения “Родня”, созданного Захаром с товарищами в 2023 году», — отметили в пресс-службе.
Агентство уточнило, что «Родня» входит в состав интернациональной бригады «Пятнашка» добровольческого корпуса.
Как писал сайт KP.RU, в конце марта Захар Прилепин заявил, что с высокой вероятностью продлит свой контракт на военную службу. По его словам, в зоне СВО у него есть ряд задач, которые поставило перед ним командование, и ряд задач, которые он сам для себя сформулировал, пользуясь тем, что служит в управлении. Писатель уточнил, что это сложные спецзадания, связанные с использованием дронов и другими важными аспектами.