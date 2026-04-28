В Челябинске отремонтируют улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны

Источник: Комсомольская правда

Названные в честь героев Великой Отечественной войны улицы отремонтируют в Челябинской области уже в этом году. В ближайшее время работы начнутся на улице Клайна (от Шмакова до Бейвеля). Здесь сделают дождевую канализацию, освещение, обновят инженерные коммуникации, тротуары и элементы безопасности. Закончить работы обещают уже к октябрю этого года.

Также работы проведут на улицах Марченко, Смирных, Кузнецова и проспекте Победы (от 40-летия Победы до Чайковского). Там планируют обновить дорожное покрытие, тротуары, разметку, установить знаки и благоустроить территорию.

— Это не только развитие городской инфраструктуры, но и важная часть сохранения исторической памяти. Мы формируем комфортную и безопасную среду, отдавая дань уважения подвигу поколения победителей, — подчеркнул министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Андрей Ксензов.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».