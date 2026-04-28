В Челябинске отремонтируют улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны

Названные в честь героев Великой Отечественной войны улицы отремонтируют в Челябинской области уже в этом году. В ближайшее время работы начнутся на улице Клайна (от Шмакова до Бейвеля). Здесь сделают дождевую канализацию, освещение, обновят инженерные коммуникации, тротуары и элементы безопасности. Закончить работы обещают уже к октябрю этого года.