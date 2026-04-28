В Ростовской области льготникам выдали 2700 путевок в санатории

В 2026 году на санаторно-курортное лечение федеральных льготников в Ростовской области направили почти 186,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба донского отделения Пенсионного фонда России.
Господдержку в виде набора соцуслуг, в том числе санаторно-курортного лечения, выделяют людям с инвалидностью, в том числе детям, ветеранам боевых действий, членам семей погибших ветеранов боевых действий, пострадавшим от радиационных или техногенных катастроф.
Путевку и бесплатный проезд не получают льготники, которые отказались от услуг в пользу денежной выплаты.
С начала года путевки в санатории получили 2 710 донских льготников. Длительность лечения для детей с инвалидностью составляет 21 день, для людей с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга — от 24 до 42 дней, для остальных категорий получателей помощи — 18 дней.
Профиль санатория определяют по рекомендациям врача и врачебной комиссии. Возможность самостоятельного выбора санатория и даты отдыха не предусмотрена.
Получить путевку в порядке очередности можно в клиентской службе СФР. Для этого нужны: заявление о предоставлении услуги, справка по форме № 070/у (выдает поликлиника по месту жительства), документ, удостоверяющий личность.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.