Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области льготникам выдали 2700 путевок в санатории

С начала года путевки в санатории получили 2 710 донских льготников.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году на санаторно-курортное лечение федеральных льготников в Ростовской области направили почти 186,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба донского отделения Пенсионного фонда России.

Господдержку в виде набора соцуслуг, в том числе санаторно-курортного лечения, выделяют людям с инвалидностью, в том числе детям, ветеранам боевых действий, членам семей погибших ветеранов боевых действий, пострадавшим от радиационных или техногенных катастроф.

Путевку и бесплатный проезд не получают льготники, которые отказались от услуг в пользу денежной выплаты.

С начала года путевки в санатории получили 2 710 донских льготников. Длительность лечения для детей с инвалидностью составляет 21 день, для людей с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга — от 24 до 42 дней, для остальных категорий получателей помощи — 18 дней.

Профиль санатория определяют по рекомендациям врача и врачебной комиссии. Возможность самостоятельного выбора санатория и даты отдыха не предусмотрена.

Получить путевку в порядке очередности можно в клиентской службе СФР. Для этого нужны: заявление о предоставлении услуги, справка по форме № 070/у (выдает поликлиника по месту жительства), документ, удостоверяющий личность.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.