Увольнение из-за ИИ грозит почти половине жителей Лондона

Почти половина занятых жителей Лондона работает в сферах, где генеративный искусственный интеллект может существенно изменить часть их задач. При этом жители столицы, особенно женщины, подвержены этому влиянию сильнее, чем любой другой регион Великобритании. Об этом стало известно во вторник, 28 апреля, из доклада мэрии города.
На данный момент около 2,4 миллиона человек в Лондоне заняты в профессиях, которые в отчете классифицируются как «профессии с воздействием GenAI», что составляет 46 процентов городской рабочей силы при среднем показателе по стране в 38 процентов.
— Во многих случаях ИИ, скорее, трансформирует рабочие роли, чем полностью их заменяет, изменяя набор задач, навыков и суждений, необходимых на работе, — заявил мэр Лондона Садик Хан.
Он добавил, что в других случаях, когда ИИ представляет реальную угрозу для рабочих мест, правительство должно «быть начеку» и готово быстро реагировать на любые негативные последствия для городского рынка труда, передает сайт мэрии Лондона.
«Вечерняя Москва» узнала у независимого HR-специалиста Зулии Лоиковой, представители каких профессий могут потерять работу из-за искусственного интеллекта.