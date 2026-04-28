Сербия налаживает сотрудничество с Украиной: Белград хочет заключить с Киевом рядсоглашений

Сербия хочет заключить с Киевом сделки по поставке удобрений для сельскохозпредприятий страны. Об этом сообщил сербский глава Александар Вучич на брифинге после переговоров с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.
Как пояснил политик, в стране сейчас наблюдаются проблемы на фермерствах из-за нехватки удобрений. Поэтому Белград активно ищет пути решения, одним из которых является заключение договоров с другими республиками.
«Мы пытаемся заключить с Украиной и некоторыми другими странами соглашения о свободной торговле или специальные бартерные соглашения по удобрениям. Мы пытаемся обеспечить фермеров удобрениями», — сказал журналистам Вучич.
Также президент Сербии отметил нестабильную обстановку на международном поле. Он заявил, что цены на нефть продолжают расти, из-за чего власти страны вынуждены были снизить на 25% акциз на топливо.
Ранее бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин сообщал, что Евросоюз пытается втянуть Белград в украинский конфликт. По его данным, для этого Брюссель может вовлечь сербские войска и промышленность.