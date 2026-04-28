Срок пребывания в России водителей из СНГ и Грузии увеличат до 180 дней

Срок пребывания на территории России профессиональных водителей из стран СНГ и Грузии увеличат до 180 дней. Соответствующее постановление во вторник, 28 апреля, опубликовали на официальном портале правовой информации.
— Увеличить срок временного пребывания в Российской Федерации граждан государств — участников Содружества Независимых Государств, а также граждан Грузии, являющихся профессиональными водителями, осуществляющими международные автомобильные перевозки, — говорится в документе.
Постановление вступит в силу 30 июня.
В 2024 году представители Китая заявили, что страна готова к тому, чтобы упростить процедуру въезда для дальнобойщиков из России, однако для этого необходимо согласование между министерствами двух государств.
В ноябре прошлого года в ассоциации «АвтоГрузЭкс» и компании ПЭК сообщили, что около семи тысяч транспортных компаний в России находятся на стадии ликвидации или банкротства. Эксперты отмечали, что подобная ситуация наблюдается впервые за последние 17 лет. Специалисты не исключали, что к 2026 году количество фирм, прекративших деятельность, может значительно вырасти.