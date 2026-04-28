Срок пребывания в России водителей из СНГ и Грузии увеличат до 180 дней

В ноябре прошлого года в ассоциации «АвтоГрузЭкс» и компании ПЭК сообщили, что около семи тысяч транспортных компаний в России находятся на стадии ликвидации или банкротства. Эксперты отмечали, что подобная ситуация наблюдается впервые за последние 17 лет. Специалисты не исключали, что к 2026 году количество фирм, прекративших деятельность, может значительно вырасти.