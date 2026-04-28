«Расшатать единство изнутри»: Мурат Кумпилов об угрозах для молодёжи Адыгеи

В Майкопе под руководством начальника республиканского УФСБ Михаила Кемерова прошло межведомственное совещание, посвящённое защите молодёжи от вовлечения в террористическую деятельность. В совещании принял участие председатель антитеррористической комиссии в Республике Адыгея, глава региона Мурат Кумпилов.
Открывая встречу, Михаил Кемеров сообщил о резком обострении международной обстановки. Российская Федерация столкнулась с существенным повышением уровня террористических угроз. Только в этом году в республике возбуждено 8 уголовных дел по преступлениям террористической направленности и диверсиям, задержано 6 лиц по обвинениям в их совершении. Особое внимание уделяется информированию граждан о правовых последствиях совершения преступлений террористической и экстремисткой направленности, в том числе для несовершеннолетних.
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов подчеркнул, что геополитическая напряженность, сложившаяся в условиях проведения специальной военной операции, «гибридная» война, развязанная против России коллективным Западом, напрямую затронули ключевые сферы безопасности, включая борьбу с терроризмом.
«Работа по противодействию идеологии терроризма выстраивается в республике в общем русле государственной политики и в соответствии с задачами, которые ставит Президент России Владимир Владимирович Путин», — заявил Мурат Кумпилов и подчеркнул, что Адыгея — многонациональный регион, где люди разных вероисповеданий традиционно живут в мире.
«Именно поэтому сохранение межнационального и межконфессионального мира имеет для нас особое значение. Цель противника — расшатать такое единство изнутри, в том числе через информационные атаки, и одна из главных мишеней здесь — молодёжь. Поэтому наша задача — защитить её и дать правильные ориентиры», — отметил глава Адыгеи.
Официальный представитель НАК Андрей Пржездомский обратил внимание, что противник всё чаще использует российских подростков, готовых за деньги или под пропагандистским воздействием совершать теракты. Вовлечение идёт через интерактивную вербовку в соцсетях, мессенджерах и игровых чатах. Это требует адекватного противодействия в интернете и размещения адаптированного антитеррористического контента. Его заместитель Виталий Малышев акцентировал задачи Президента РФ по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на 2024−2028 годы именно в работе с молодёжью.
По итогам совещания выработан алгоритм совместных действий госорганов и перечень мер для повышения эффективности профилактики в образовательной и молодёжной среде. Представители НАК провели встречу с сотрудниками Центра управления регионом, которые осуществляют мониторинг и вырабатывают меры по устранению информационных угроз. Андрей Пржездомский также провел личную беседу с подследственными несовершеннолетними, причастными к террористическим преступлениям.
Все мероприятия перечисленные мероприятия направлены на усиление профилактики и информирования населения в современной обстановке.