Боец группировки войск «Север» 82-го мотострелкового полка обучил более 120 бойцов новым технологиям беспилотников

Главное направление работы — дроны с оптоволоконной связью. Технология, которая сегодня кардинально меняет характер боевой работы. Если обычный FPV-дрон или разведывательный аппарат можно подавить мощным устройством РЭБ, то оптоволоконный «живет» по другим правилам. Тончайшая нить диаметром всего 0,25 миллиметра соединяет машину с оператором. По ней передается видео в HD-качестве с частотой 60 кадров в секунду. Никаких радиоволн — значит, глушить нечего. Повлиять на такую связь можно только физически — перерезать нить. А сделать это под шумящим в небе дроном, да еще когда нить тянется над деревьями или по земле, крайне непросто.