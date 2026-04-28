Боец группировки войск «Север» 82-го мотострелкового полка обучил более 120 бойцов новым технологиям беспилотников. Среди его учеников — Герой России с позывным «Задира».
В полевой мастерской, где вместо парт — верстаки, а вместо учебников — катушки оптоволокна, работает человек, которого еще недавно знали как учителя робототехники из питерского «Кванториума». Позывной «Воевода», имя Артем — он не скрывает ни того, ни другого.
С 2014 года вместе с товарищами он внимательно следил за событиями на Донбассе. Когда грянула мобилизация, сомнений не было: «Дела закончили, приготовились как следует — и отправились». Сначала — командиром танка, участвовал в штурме Лимана в 2022—2023 годах.
А потом, когда в армии начали активно развивать беспилотные системы, командование разглядело в мобилизованных «технарях» огромный потенциал. Артем вместе с такими же, как он, — механиками, системными администраторами, просто «рукастыми» ребятами — собрал небольшую команду. Так в полку появилась полноценная выездная, а потом и стационарная полевая мастерская. Сейчас мастерские по инициативе «Воеводы» и его товарищей организовывают во многих подразделениях.
Главное направление работы — дроны с оптоволоконной связью. Технология, которая сегодня кардинально меняет характер боевой работы. Если обычный FPV-дрон или разведывательный аппарат можно подавить мощным устройством РЭБ, то оптоволоконный «живет» по другим правилам. Тончайшая нить диаметром всего 0,25 миллиметра соединяет машину с оператором. По ней передается видео в HD-качестве с частотой 60 кадров в секунду. Никаких радиоволн — значит, глушить нечего. Повлиять на такую связь можно только физически — перерезать нить. А сделать это под шумящим в небе дроном, да еще когда нить тянется над деревьями или по земле, крайне непросто.
— Мы печатаем катушки на 3D-принтерах прямо в поле, сами наматываем волокно, собираем, испытываем — и сразу отправляем на позиции, — рассказывает Артем.
«Воевода» подчеркивает горизонтальные связи между подразделениями. «Мы сами общаемся, обмениваемся опытом, создаем рабочие чаты. Кто-то под Торецком, кого-то год не видел, а задачи решаем вместе». Такая самоорганизация позволяет оперативно внедрять новинки.