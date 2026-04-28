В селе Троицком Республики Калмыкии появится Сквер Победы

Там разместят бронзовый памятник солдата, держащего в руках ребенка.

Источник: Национальные проекты России

Сквер Победы появится в селе Троицком Республики Калмыкии при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в аппарате правительства региона.

Новый сквер будет расположен на месте бывшего пустыря. Особое место займет бронзовый памятник высотой 2,5 м. Это будет солдат, держащий ребенка. Мужчина — калмыцкой внешности, ребенок — славянской. Такой образ призван подчеркнуть дружбу народов и единство многонациональной России.

Сейчас строители завершают облицовку стелы и одновременно разбивают клумбы в форме звезды. В рамках проекта также предусмотрены озеленение, установка скамеек и освещения.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.