Движение по Тургеневскому мосту откроют после завершения ремонта в июне

В середине мая планируется запустить движение автомобилей по стороне Тургеневского моста, ведущей из Адыгеи в Краснодар. В этот период будет временно закрыта правая сторона для завершения работ по устройству разделительной полосы.
«Год назад начался долгожданный ремонт Тургеневского моста, ставший возможным благодаря краевой программе развития дорожно-транспортной инфраструктуры Краснодара “25/35”, инициированной губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым. Работы идут высокими темпами и вышли на финишную прямую капитального ремонта. Мы рассчитываем, что уже в июне транспорт сможет двигаться по всем полосам моста. Это станет важным событием как для Кубани, так и для соседнего региона», — отметил Евгений Наумов.
Точные даты возобновления движения будут объявлены дополнительно. После полного запуска движения по мосту работы продолжатся в подмостовом пространстве и должны завершиться до конца августа 2026 года согласно контракту.