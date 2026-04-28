Образование теряет автономию

Этот важный сдвиг наблюдается не только для Африки. Большие системы образования больше не пытаются реформировать все сразу и переходят к более жесткой логике контролируемых приоритетов. Китай выстраивает свою образовательную политику схожим образом, но через плановую модель. План превращения страны в ведущую образовательную державу до 2035 года в этом обзоре представлен не как часть общей стратегии развития страны, а как отраслевой документ. В КНР образование одновременно должно повышать качество подготовки кадров, сокращать разрыв между городскими и сельскими школами, модернизировать высшее образование, ускорять профессиональную подготовку, развивать исследования, строить цифровую инфраструктуру и при этом укреплять национальную идентичность. Важная деталь, которую ВШЭ отдельно подчеркивает: речь идет не только о навыках и технологиях, но и о воспитательной задаче. Китайская стратегия напрямую связывает реформу образования с идеологическими целями, партийным руководством, курсом на «великое возрождение китайской нации», а также с созданием собственной серии учебников и собственной цифровой образовательной среды. Такая система образования не просто готовит специалистов для экономики, а через школу и университеты строит желаемую модель общества.