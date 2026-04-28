Экс-заместительницу начальника проектного отдела областного Фонда капремонта отправили в колонию

По обвинению в коммерческом подкупе в особо крупном размере осуждена экс-заместитель начальника проектного отдела Фонда капремонта Калининградской области. В колонии общего режима она проведет 4 года и 6 месяцев со штрафом в размере суммы того самого подкупа 1 млн 80 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.