Экс-заместительницу начальника проектного отдела областного Фонда капремонта отправили в колонию

По обвинению в коммерческом подкупе в особо крупном размере осуждена экс-заместитель начальника проектного отдела Фонда капремонта Калининградской области. В колонии общего режима она проведет 4 года и 6 месяцев со штрафом в размере суммы того самого подкупа 1 млн 80 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
В период с ноября 2021 по февраль 2024 года 43-летняя фигурантка ежемесячно получала деньги от представителя трех коммерческих организаций за ускорение процедуры согласования и проведения проверок предоставляемой проектной документации.
На суде женщина вину признала лишь частично.