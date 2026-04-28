Поехал по зову сердца: как московский строитель оставил мирную жизнь ради возрождения Донбасса

В столицу в отпуск к семье приехал участник спецоперации Дмитрий Петров. Глава строительной фирмы, многодетный отец, он весной 2022 года оставил успешный московский бизнес и отправился на Донбасс, чтобы восстанавливать разрушенное и отстраивать новое. А еще он пошел служить в добровольческий корпус, чтобы дать отпор украинским националистам.
Родители воспитывали Диму как патриота, помогали выбирать ему правильные ориентиры. С детства Дмитрий был уверен: его путь предопределен. Он планировал стать полицейским, как и его папа, который был заместителем начальника УВД Вологодской области. Дмитрий окончил Вологодский институт права и экономики ФСИН России. Поработав по профессии, он понял, что это не его стезя. Пошел в строительство, дорос до гендиректора фирмы.
Судьбоносное решение.
Весной 2022 года в жизни Дмитрия Петрова все изменилось. Вместе с товарищами он смотрел новости по телевизору. Мужчины увидели, что происходит на Донбассе. Тогда они решили поехать туда, чтобы помочь местным.
— Пару дней помогали в разборе завалов, оценили масштабы происходящего и поняли, что нужно приложить немало усилий. Мы вернулись в Москву, собрали группу неравнодушных людей, провизию, — вспоминает Дмитрий Петров. — Я тогда заканчивал строительство перинатального центра в Тульской области. Нам предложили выступить представителями в качестве подрядчиков от региона-шефа — Тульской области — на закрепленной за ним территории в Мариуполе.
Когда приехали на место, им показали несколько зданий — вернее, то, что от них осталось. И первая задача была — восстановить детский сад «Калинка» на улице Азовстальской, ныне — Тульский проспект. Работы нужно было завершить до 1 сентября.
— Пока происходило разминирование, подготовка, прошло много времени, и на то, чтобы запустить объект, осталось 35 суток, но мы справились с поставленной задачей, — рассказывает Дмитрий.
Далее силы были направлены на восстановление школы № 10 и строительного колледжа в том же районе Мариуполя.
Дмитрий с товарищами видел, что творится вокруг: город был разрушен практически до основания.
— Это было похоже на то, что я видел в кинохрониках времен Великой Отечественной войны, словно тут второй Сталинград, — говорит Дмитрий. — Вот только все это не на экране, а в реальности.
Помочь каждому.
Когда они только приехали в Мариуполь, в городе не было воды и света. Люди стояли в очередях, чтобы купить продукты или набрать воды.
Дмитрий Петров понял, что важно заняться и оказанием гуманитарной помощи гражданскому населению.
— Вместе с моим другом Владиславом Мясниковым мы устраивали детские праздники и доставляли гуманитарную помощь детям, которые жили в ПВР, — отмечает Дмитрий Петров.
Он объясняет, в течение долгих лет на Донбассе ничего не строилось, не ремонтировалось.
— Я не мог просто сидеть на месте, это неправильно по отношению к людям, — рассказывает Дмитрий Петров. — Мои родители, супруга и дети, конечно же, переживали за меня. К слову, я многодетный отец, у меня четыре ребенка. Первые 10 месяцев мы вместе с командой жили в Мариуполе и в других городах ДНР. Когда была связь, я созванивался с родственниками, они поддерживали меня.
Создали спортклуб.
Находясь в Мариуполе, строитель видел разрушенную инфраструктуру: у детей и подростков не было условий для занятий спортом, они не имели возможности организовывать досуг. Совместно с друзьями и партнерами решили создать спортивный клуб для проведения тренировок. Вышли с предложением в администрацию города.
— Правительство ДНР нам выделило помещение, где мы сделали ремонт, закупили снаряжение и экипировку. Далее организовали клуб единоборств «Дмитрий Донской». Поначалу группы детей, которые ходили на тренировки, были небольшие — от 10 до 15 человек, — продолжает Дмитрий. — В первое время возникли трудности в организационных вопросах, в поиске тренеров. Мы нашли местных спортсменов, а еще привезли тренеров с «большой земли». Постепенно число детей, посещающих клуб, стало увеличиваться. Сейчас в клубе занимаются более 300 человек.
Детей начали вывозить на тренировочные сборы, соревнования, чемпионаты России. В клуб приглашали известных спортсменов для проведения мастер-классов, чтобы у юных спортсменов появилось стремление к победам и достижениям.
— Приезжал даже Джефф Монсон — ранее американский, ныне российский спортсмен и общественный деятель, выступавший в смешанных единоборствах (MMA) и бразильском джиу-джитсу. В нашем зале он снимал некоторые сцены для совместного фильма с Николаем Валуевым. Приезжали и Магомед Анкалаев, Петр Ян и другие спортсмены. Мы вывозили детей в Донецк на мастер-классы Дениса Лебедева. Продолжаем это дело и по сей день. В марте 2026 года наш центр организовывал мастер-класс и автограф-сессию олимпийского чемпиона Александра Поветкина, — говорит Дмитрий.
Он отмечает, что известные люди приезжают на новые территории с большим желанием обучать детей, приобщать их к спорту, показывать на личном примере, как можно достичь результатов, делиться своими приемами и историями успеха.
Еще один важный шаг.
Все это время Дмитрий не только занимался строительством и восстановлением территорий. В 2023 году он решился на еще один важный шаг: пошел служить в добровольческий корпус. Сначала в казачьей разведывательной бригаде «Терек», затем — в другом подразделении. Родные и близкие поддержали бойца.
— Больше всего, конечно, переживала моя мама, ведь для родителей мы всегда остаемся детьми, — делится мужчина.
О дальнейших планах Дмитрий говорит просто:
— Впереди много планов, проектов, дай бог, чтобы было время на их развитие. Будем продолжать развивать детский спорт в новых регионах, выявлять талантливых ребят — будущих чемпионов, чтобы они развивались, получали титулы и приносили победы своей стране….
ДОСЬЕ.
Дмитрий Алексеевич Петров родился 27 августа 1984 года в поселке Чагода Вологодской области. Окончил Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказания России, служил в органах внутренних дел, потом трудился в строительстве, стал заместителем генерального директора строительной фирмы. Восстанавливал инфраструктуру в Мариуполе ДНР, занимается пропагандой спорта. Участник специальной военной операции.