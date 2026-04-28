В городе Курчалой в Чечне прошел научный квест для школьников

Научный квест «Тайны лаборатории» прошел на базе средней школы № 2 города Курчалой Чеченской Республики. Мероприятие состоялось при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Курчалоевского муниципального района.
Участниками квеста стали 20 учащихся 1−4-х классов. Организаторы поставили перед собой задачу заинтересовать детей естественными науками, показать их практическую значимость, а также развить навыки командной работы, критического мышления и самостоятельного поиска решений.
Для этого программу выстроили в формате трех тематических станций. На «Химии» школьники наблюдали безопасные цветные реакции и учились объяснять изменения растворов. Затем на станции «Физика» ребята знакомились с работой простых механизмов — рычагов и блоков, проверяли свои предположения на практике. Завершала маршрут «Биология», которая превратилась в мини-лабораторию: дети угадывали растения по описаниям и изображениям, сравнивали виды и отмечали их особенности. Все задания выполнялись в командах: участники обсуждали решения, вместе искали ответы и проходили конкурсы и творческие испытания.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.