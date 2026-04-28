Сотрудников телеканалов «Волга», «ННТВ» и «Волга 24» отметили на 20-й Школе Национальной ассоциации телерадиовещателей по СММ

«На мой взгляд, достаточно лаконичное оформление. Симпатично. У меня вопросов пока нет. Мне кажется, что “Волга” молодцы», — так генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких отзывается о структуре и наполнении канала в «Максе» телекомпании «Волга».
Так называемая «прожарка» одной из наших цифровых платформ — часть двадцатого, юбилейного семинара Школы НАТ. В этот раз тема: стратегия развития регионального медиа в СММ и диджитал в современных условиях. В числе слушателей: СММ-редакторы, сотрудники интернет-редакций и редакторы сайтов. Среди участников и наша объединённая редакция. Не отрываясь от рабочего места, специалисты СММ-отдела на реальных примерах прокачивают навыки, общаются с профессионалами и уже обдумывают новые идеи, которые совсем скоро смогут воплотить в своей деятельности.
Мария Дрогова, руководитель службы ведения госпабликов объединённой редакции:
«Если сравнивать Школу НАТ с другими образовательными проектами, то неоспоримый плюс — это возможность пообщаться с представителями площадок: ВК, ОК и других. Также можно повзаимодействовать с коллегами-регионалами, которые сталкиваются с теми же проблемами, что и мы».
Екатерина Ерофеева, старший специалист по интернет-маркетингу:
«Что касается последнего интенсива: было очень удобно, что в режиме реального времени разбирали разные каналы. Соответственно, мы увидели свои ошибки, сразу отредактировали. На самом деле, многое почерпнули».
За три десятилетия ассоциация под руководством генерального директора Александра Широких превратилась из союза независимых телеканалов в крупнейшую профессиональную площадку. Сегодня в неё входят федеральные и региональные вещатели, а также компании из сферы технологий и производства контента. Активно с площадкой сотрудничаем и мы.
Михаил Бузихин (Никитин), главный редактор РИП:
«Наш девиз — “Учиться, учиться и ещё раз учиться”. Потому что это никогда не поздно и не рано. Мы учимся сами, учим наших коллег. Всегда гордимся, что сотрудничаем с такими партнёрами, как НАТ. Школа НАТ — классная и полезная. Она даёт современные и, пожалуй, лучшие знания. Это хорошая прокачка для каждого сотрудника».
А в 2021 году у НАТ стартовала серия обучающих семинаров. Проект создан для повышения компетенций и обучения сотрудников региональных телеканалов. ННТВ, «Волга» и «Волга 24» — постоянные участники тренингов и партнёры НАТ. О том, как работать в эфире, создавать качественные материалы, держать внимание зрителей, слушателям рассказывают настоящие профессионалы своего дела.
Юлия Короткова, ведущая:
«Я ездила непосредственно на секцию для ведущих и редакторов. Мы обсуждали вёрстку и планирование выпусков, конечно, размышляли о прямых эфирах. Как работать, транслировать информацию о сложных, трагических событиях, взаимодействовать со зрителем. Мы посмотрели примеры работ своих коллег. И самое главное — было много практики».
Ксения Ульянова, корреспондент:
«Под чутким присмотром Национальной ассоциации телерадиовещателей находятся и социальные сети нашего медиахолдинга. Ежемесячный рейтинг по медиаресурсам региональных СМИ публикуется на площадке “Новых медиа”. И здесь мы тоже в числе лучших. К примеру, по итогам марта “Волга”, “Волга 24” и ННТВ вошли в топ-10 региональных телеканалов из городов-миллионников по просмотровой вовлечённости во “ВКонтакте”. И всё это благодаря непрерывному обучению сотрудников нашего медиахолдинга».
Служба информации: Ксения Ульянова, Максим Веселов.