Сотрудников телеканалов «Волга», «ННТВ» и «Волга 24» отметили на 20-й Школе Национальной ассоциации телерадиовещателей по СММ

Так называемая «прожарка» одной из наших цифровых платформ — часть двадцатого, юбилейного семинара Школы НАТ. В этот раз тема: стратегия развития регионального медиа в СММ и диджитал в современных условиях. В числе слушателей: СММ-редакторы, сотрудники интернет-редакций и редакторы сайтов. Среди участников и наша объединённая редакция. Не отрываясь от рабочего места, специалисты СММ-отдела на реальных примерах прокачивают навыки, общаются с профессионалами и уже обдумывают новые идеи, которые совсем скоро смогут воплотить в своей деятельности.