Политолог Пятибратов объяснил, зачем ОАЭ выходят из ОПЕК и ОПЕК+

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) решили покинуть группу производителей нефти ОПЕК и ОПЕК+, так как планируют стратегическую перестройку после войны с Ираном. Такое мнение выразил доцент Финансового университета Иван Пятибратов.
По его словам, этот шаг повлечет за собой масштабные геополитические и экономические последствия.
— Очевидно, что основным триггером было глубокое недовольство ОАЭ военным и политическим ответом своих региональных союзников во время иранского конфликта. В ОАЭ критиковали другие страны Залива за слабую и нескоординированную позицию, — отметил политолог.
Эксперт добавил, что выход из организаций позволит государству высвободить более миллиона баррелей нефти в сутки из простаивающих мощностей, тем самым увеличивая доходы от ее продажи. Однако это приведет к разбалансировке рынка, приводит слова Пятибратова Новости Mail.
ОАЭ покинут ОПЕК и ОПЕК+ в пятницу, 1 мая, сообщили в Государственном информационном агентстве страны.
21 апреля в СМИ появилась информация о том, что ОАЭ провели переговоры с США о возможной финансовой поддержке на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Во время консультаций представители Абу-Даби предупредили, что в случае нехватки долларов страна может перейти на использование других валют, включая китайский юань, для продажи нефти и проведения других финансовых операций.