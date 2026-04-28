Политолог Пятибратов объяснил, зачем ОАЭ выходят из ОПЕК и ОПЕК+

21 апреля в СМИ появилась информация о том, что ОАЭ провели переговоры с США о возможной финансовой поддержке на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Во время консультаций представители Абу-Даби предупредили, что в случае нехватки долларов страна может перейти на использование других валют, включая китайский юань, для продажи нефти и проведения других финансовых операций.