Минкультуры проверило сериал «Метод 3» после обращения гражданина

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Министерство культуры России выдало заключение на многосерийный фильм «Метод 3» в рамках обращения гражданина, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее третий сезон детективного сериала «Метод» был удален из онлайн-кинотеатров «Кинопоиск» и «Иви» по требованию Роскомнадзора из-за наличия в сериале материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности. В «Кинопоиске» сообщили, что заключение о наличии подобных материалов выдало Минкультуры РФ. В свою очередь Роскомнадзор перенаправил за разъяснениями принятого решения в отношении сериала в Минкультуры РФ.
«Минкультуры России в рамках обращения гражданина в соответствии с порядком, утвержденным приказом Минкультуры России от 29.12.2025 № 2503 “Об утверждении порядка и случаев выдачи заключений о наличии в фильмах, на которые отсутствуют прокатные удостоверения на фильм, материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующих их отрицание, либо отказа в выдаче таких заключений” выдало заключение на многосерийный фильм “Метод 3”, — сообщили в ведомстве.