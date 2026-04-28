Ввоз и оборот в РФ минеральной воды «Джермук» приостановили

Запрет касается бутылок с датой изготовления: 17.02.2026, 05.03.2026, 13.03.2026, 12.01.2026, 18.11.2025, 19.02.2026, 24.11.2025, 27.03.2026, 10.01.2026, 22.11.2025, 23.10.2025.
Напомним, в апреле возобновили расследование уголовного дела о гибели мужчины после употребления минеральной воды «Джермук». После этого в России приостановили продажу сотен тысяч бутылок этой минералки из-за нарушений обязательных требований.
Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни читайте в разделе «Общество» на Life.ru.