Ввоз и оборот в РФ минеральной воды «Джермук» приостановили

Роспотребнадзор временно приостановил ввоз и оборот на территории России минеральной воды «Джермук». Меры введены с 28 апреля.

Источник: Life.ru

Запрет касается бутылок с датой изготовления: 17.02.2026, 05.03.2026, 13.03.2026, 12.01.2026, 18.11.2025, 19.02.2026, 24.11.2025, 27.03.2026, 10.01.2026, 22.11.2025, 23.10.2025.

Напомним, в апреле возобновили расследование уголовного дела о гибели мужчины после употребления минеральной воды «Джермук». После этого в России приостановили продажу сотен тысяч бутылок этой минералки из-за нарушений обязательных требований.

