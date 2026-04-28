Поймать серийного маньяка: почему нужно посмотреть сериал «Ночной»

— Мой герой Саша — человек волевой, с юмором, принципиальный, эмоциональный мужчина в самом расцвете сил, к тому же большой любитель всего прекрасного, — рассказывал Павел, представляя сериал. — Он с детства мечтал быть следователем, стал отличным профессионалом. Моя основная актерская задача — быть им. А еще я как актер убежден: если уж согласился на такую роль, то каскадерские трюки нужно выполнять самому. Тем более у меня есть в этом опыт: служба в дивизии имени Дзержинского многому научила.