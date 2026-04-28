Поймать серийного маньяка: почему нужно посмотреть сериал «Ночной»

Телеканал НТВ начал неделю с премьеры сериала, претендующего на высокий рейтинг. Остросюжетный детектив «Ночной» основан на реальных событиях, а главную роль в теоретически возможном хите сыграл Константин Стрельников.
Герой Стрельникова майор Жерехов — оперативник со стажем. Работает он в симпатичном провинциальном Муроме и всем доволен, в отличие от супруги: она полагает, что ему, начальнику отделения полиции, давно стоит поискать более хлебное место в столице, и «пилит» майора, как может. Их брак не разваливается только потому, что они оба обожают свою дочь-десятилетку. Утешение майор давно находит на плече следователя Иволгиной (Алина Астровская), причем о романе не знает никто, кроме его друга Кравченко (Павел Гайдученко).
— Мой герой Саша — человек волевой, с юмором, принципиальный, эмоциональный мужчина в самом расцвете сил, к тому же большой любитель всего прекрасного, — рассказывал Павел, представляя сериал. — Он с детства мечтал быть следователем, стал отличным профессионалом. Моя основная актерская задача — быть им. А еще я как актер убежден: если уж согласился на такую роль, то каскадерские трюки нужно выполнять самому. Тем более у меня есть в этом опыт: служба в дивизии имени Дзержинского многому научила.
…А красавица Иволгина в свободное время изучает дело, которого, по мнению майора Жерехова, не существует. Она уверена, что пять девушек, которые пропали в разных районах Владимирской области, — жертвы серийного убийцы. Слишком много совпадений: девушки примерно одного возраста и схожей комплекции…. Она убеждена, что нужно возбуждать дело о серийнике, но Жерехова смущает отсутствие тел и улик. Иволгина же интуитивно чувствует, что они столкнулись с куда более страшным преступлением, чем думали сначала. Невидимка-убийца где-то рядом…. Со временем Жерехов с ужасом начинает понимать, что Иволгина права….
— Наш сериал держится на двух опорах: образе злодея, которого мы постарались раскрыть максимально, и нестандартной игре главного героя, — рассказал режиссер-постановщик Алан Дзоциев. — Мы старались сохранить интригу до самого конца.
Судя по тому, что мы успели посмотреть с понедельника, 27 апреля, задуманное удалось. Жаль, что за лихим сюжетом стоит не одна лишь выдумка сценаристов….
Запланировано 12 серий. В ролях, помимо упомянутых артистов — Владимир Виноградов, Игорь Хрипунов, Елена Лотова, Екатерина Иванова.
АНАЛОГИ.
Преступником, орудовавшим во Владимирской области, был осужденный пожизненно Владимир Политенко («Ягуар»). На его совести минимум три убийства девушек.