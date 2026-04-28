В Центральном районе Калининграда машина врезалась в стену супермаркета

В Калининграде на ул. Космонавта Леонова легковушка врезалась в джип, который вылетел на тротуар и въехал в стену супермаркета. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.
ДТП произошло во вторник, 28 апреля, примерно в 18:30.
«Машина разогналась и врезалась в машину, которая была на стоянке, удар и машина уже в “Спар” врезалась», — рассказал свидетель аварии.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше