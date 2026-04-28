Любинский проспект в Омске станет пешеходным с 1 мая

В региональном Минкульте уже поделились афишей будущих мероприятий, которые здесь пройдут.

Источник: Om1 Омск

Торжественное открытие проекта «Пешеходный Любинский» состоится в пятницу, 1 мая, в 15:00. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минкульта. Отмечается, что технические работы практически завершены.

На протяжении всех майских выходных гостей будут ждать культурные, патриотические и спортивные события, включая следующие:

1—3 мая: «Маёвка на Любинском» и торжественный старт проекта «Пешеходный Любинский». 8—10 мая: праздничные мероприятия ко Дню Победы с особой программой на Любинском проспекте. 16 мая: участие в Всероссийской акции «Ночь музеев» — возможность открыть для себя музейные коллекции с новой стороны. 23 мая: Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» и финал фестиваля «Студенческая весна» 30 мая: «Зелёный марафон» от Сбера и «Хоровые игры Сибири».

Напомним, что в этом году Любинский проспект начали перекрывать с 24 апреля. По словам губернатора Виталия Хоценко, ограничения связаны с монтажом сценического оборудования, необходимого для старта проекта «Пешеходный Любинский».