Любинский проспект в Омске станет пешеходным с 1 мая

Торжественное открытие проекта «Пешеходный Любинский» состоится в пятницу, 1 мая, в 15:00. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минкульта. Отмечается, что технические работы практически завершены.
На протяжении всех майских выходных гостей будут ждать культурные, патриотические и спортивные события, включая следующие:
Напомним, что в этом году Любинский проспект начали перекрывать с 24 апреля. По словам губернатора Виталия Хоценко, ограничения связаны с монтажом сценического оборудования, необходимого для старта проекта «Пешеходный Любинский».