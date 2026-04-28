В Ростове-на-Дону обсудили вопросы трудоустройства жителей

Вопросы регулирования социально-трудовых отношений и содействия занятости населения обсудили в администрации города Ростова-на-Дону при поддержке нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Под председательством заместителя главы администрации по экономике Виталия Золотухина состоялось расширенное заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально‑трудовых отношений и Совета по содействию занятости. В обсуждении приняли участие более 100 представителей сторон социального партнерства — руководители структурных подразделений администрации, работодатели и профсоюзы.
Основное внимание участники уделили мерам по трудоустройству участников специальной военной операции и членов их семей. Параллельно был рассмотрен еще один важный блок вопросов — результаты работы по профилактике производственного травматизма.
Кроме того, на заседании представили планы обучения в рамках нацпроекта «Кадры». Так, в 2026 году планируется подготовить 861 человека по востребованным профессиям; операторами программ выступают Томский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Институт развития профессионального образования и Всероссийский научно-исследовательский институт труда. Уже одобрено более 200 заявок, а свыше 50 горожан приступили к занятиям.
Как уточнили участники встречи, наибольшим спросом пользуются программы «Водитель категорий С и D», «Охранник 4 и 6 разрядов», «Оператор БПЛА», «Специалист по кадровому делопроизводству», «Специалист по закупкам» и «Специалист по защите информации».
Подводя итоги, стороны подчеркнули, что выполнение намеченных задач возможно только при скоординированной работе органов власти, работодателей, общественных организаций и самих ветеранов.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.